Ünye'de VERBİS semineri

25.09.2019 16:38

Ünye ilçesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında seminer düzenlendi.



Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Ünye Ticaret Borsası işbirliğiyle odaların üyelerine yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS sistemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

TQNet Kalite Sertifikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi Eğitmeni Coşkun Özel, TSO Konferans Salonu'ndaki seminerde, kanunla getirilen yükümlülükleri anlattı.

Özel, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla eğitim düzenlediklerini belirtti.

Özel, 30 Eylül'ün, VERBİS sistemine kayıt için son tarih olduğunu ifade etti.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından eğitim sona erdi.

Kaynak: AA