Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

04.11.2019 15:36

Ordu'nun Ünye ilçesinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen çalışmada şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerilerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 6 adet ecstasy hap, 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 25 gram esrar, 1 şahsın üzerinde 4 adet ecstasy, 1 şahsın üzerinde 7 gram esrar ve 1 şahsın üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA