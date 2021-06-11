Ünye'de Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

Ünye ilçesinde, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Ünye ilçesinde, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından etkinlikler kapsamında tekne gezintisi düzenlendi.

Kızılay üyeleri, gönüllüler ve vatandaşlar, teknede 153 kırmızı beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, gazetecilere, Türk Kızılay'ının özverili ve etkili şekilde sınır tanımayan hizmetler yürüterek, dünyanın saygın kuruluşları arasında yerini aldığını söyledi.

Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Küçükoğlu, "Savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılay'ı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk