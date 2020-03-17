Ünye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
17.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:18
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi'nde, Mehmet Ayhan yönetimindeki 55 ST 492 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada yaralanan Ayhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA