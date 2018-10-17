Ünye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ünye ilçesinde duran araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ünye ilçesinde duran araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye'den Samsun yönüne giden Yunus Emre F. yönetimindeki 38 KD 860 plakalı otomobil, Devlet Sahil Yolu üzeri Gölevi Mahallesi TOKİ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücüyle, aynı araçta bulunan Çağatay D. ve Mert Can A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.