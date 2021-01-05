Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
05.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:59
Ordu'un Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ordu'un Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'nde, İsa Fidan yönetimindeki 52 LE 709 plakalı minibüs, Emre Özkan idaresindeki 06 BUF 628 kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, minibüste bulunan Nusret Eren Turaçlı (30) yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk