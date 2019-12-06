Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
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Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:46
Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde 'ın (20) kullandığı 55 KG 524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca, ardından da demir bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Saraç, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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