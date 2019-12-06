Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:46
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesi'nde Hakan Saraç'ın (20) kullandığı 55 KG 524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca, ardından da demir bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Saraç, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA