Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Furkan Kaan G. yönetimindeki 52 D 5015 plakalı yolcu minibüsü, Sanayi Sitesi mevkisinde, park halindeki İlkay C'ye ait 55 KR 811 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobilde bulunan Oğuzhan D, hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.