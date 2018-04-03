Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal Haykır yönetimindeki 52 LB 999 plakalı panelvan, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda kontrolden çıkarak önce park halindeki Serdar Abay'a ait 35 DC 1870 plakalı otomobile ardından da karşı şeride geçerek, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan Haykır, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.