Ünye'de sokak hayvanları için besleme yapıldı Ünye ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik besleme yapıldı.

Ünye ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik besleme yapıldı.

İlçede Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ve "Pati Dostları Ünye" adlı hayvan severlerden oluşan grup, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara giderek burada hayvanlara yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerde sahipsiz sokak canları için karşılık beklemeden özveriyle yapılan faaliyetleri takip ettiklerini ve takdir ettiğini söyledi.

Yıldırım, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve bu anlamda diğer canlıların da gözetilmesi gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pati Dostları Ünye Grubu Üyesi Sudenur Argan ise uygun yerlere bir kap su, bir kap yiyecek bırakılarak sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: AA