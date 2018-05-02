Ünye'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunda bir kişi tabancayla yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunda bir kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Atatürk Parkı karşısındaki benzin istasyonundaki market içinde Mehmet Akif Kartal (31) ve Sezai Bakırcı (38) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü..
Kartal, tabancayla Sezai Bakırcı'yı bacağından yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai Bakırcı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Mehmet Akif Kartal'ın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerine devam ediliyor.