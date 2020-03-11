Ünye'de seyir halindeki kamyon yandı
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Yeşilkent Mahallesi, Ünye, Güncel

Ünye'de seyir halindeki kamyon yandı

Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.

11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Ünye'de seyir halindeki kamyon yandı

Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde olan Harun Okuyucu idaresindeki 55 SG 432 plakalı bentonit yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Araç da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Manşet

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