Ünye'de sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para sürmek istediği belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiden biri yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para sürmek istediği belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiden biri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, esnaftan gelen ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????piyasaya sahte para sürmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişiyi belirledi.
Şüphelilerden I.J, bir miktar sahte parayı piyasaya sürmek isterken yakalandı.
Emniyete götürülen I.J, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, diğer 3 şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk