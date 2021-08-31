Ünye'de sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünye'de sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Ünye'de sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para sürmek istediği belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiden biri yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte para sürmek istediği belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, esnaftan gelen ihbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????piyasaya sahte para sürmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişiyi belirledi.

Şüphelilerden I.J, bir miktar sahte parayı piyasaya sürmek isterken yakalandı.

Emniyete götürülen I.J, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, diğer 3 şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
"Arılara fısıldayan adam" olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Şener Hande Erçel Münir Özkul Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Mame Thiam Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünye'de sahte para operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.08.2021 15:48:02. #1.13#

title