Ünye'de "Rip Akıntısı" Uyarısı

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu.



Sobi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz sahilinde rip akıntısı nedeniyle boğulma riskinin olabildiğini söyledi.



Denize girecek kişilerin kontrollü bölgeleri veya Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen plajları tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Sobi, "Bunun dışında da turizm işletmelerinin yakın mesafelerindeki plajlar kullanılarak denize girilirse en azından biz de vatandaşa yardımcı olabiliriz." dedi.



Boğulma olaylarının kontrollü bölge dışında daha çok meydana geldiğine dikkat çeken Sobi, şöyle konuştu:



"Son yıllarda boğulma olayları kontrollü bölgeler dışında arttığını gözlemliyoruz. Ordu'da deniz turizmi için mavi bayrak ve can kurtarma ekipleri önemli. Kadınlar Plajı'nın donanımlı hale getirilmesi de önemli. Bu çalışmaları biz hem işletme hem de dernek olarak destekliyoruz. Turizmin en önemli noktası güvenliktir. Eğer deniz kısmında çalışıyorsanız can ve yüzme güvenliği önemli. Buraya gelen yerli veya yabancı turist kendini güvende hissederse burada kalma süresini uzatır."



Sobi, Ordu'nun ve Ünye'nin geçilecek şehir olmadığını, kalınacak şehir olmasını istediklerini dile getirdi.