Ünye'de pazar yerlerine girişte HES kodu uygulaması başladı
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Ünye'de pazar yerlerine girişte HES kodu uygulaması başladı

24.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:30
Ünye'de pazar yerlerine girişte HES kodu uygulaması başladı

Ünye'de kurulan pazar yerine girişte HES kodu uygulaması başlatıldı.

Ünye'de kurulan pazar yerine girişte HES kodu uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun dün Vali Tuncay Sonel başkanlığında yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda pazar yerlerine girişte HES kodu uygulaması başlatıldı.

Buna göre, Ünye Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinin Liseler Mahallesi Irmak Caddesi Tabakhane Deresi kenarında kurulan pazar yeri ile Kapalı Spor Salonu altında kurulan köylü pazarına vatandaşları HES koduyla aldı.

Uygulamanın ilçede haftanın diğer günlerinde kurulan pazarlarda da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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