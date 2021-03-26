Ünye'de özel eğitim öğrencileri fidan dikti
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Ünye'de özel eğitim öğrencileri fidan dikti

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ünye'de özel eğitim öğrencileri fidan dikti

Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından hazırlanan, "Bugünden Yarına Bir Meyve" projesi kapsamında özel eğitim öğrencileri yöreye özgü meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay Ünye Şubesi tarafından hazırlanan, "Bugünden Yarına Bir Meyve" projesi kapsamında özel eğitim öğrencileri yöreye özgü meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Kızılay Ünye Şubesi ile Ünye Ziraat Odası, Ünye Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, okul bahçesinde organize edilen etkinlikte elma, ıhlamur ve taflan fidanı dikti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, toprak ve doğanın insanları rahatlatan unsurlar olduğunu söyledi.

Etkinliğin çocuklar için terapi niteliğinde olduğunu ifade eden Yıldırım, emeği geçenleri kutladı.

Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu ise etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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