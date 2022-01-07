Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlker Şahin yönetimindeki 52 ACN 387 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki kavşaktan dönmek isteyen Önder Yeşilduman idaresindeki 34 YT 5828 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Hakan Günoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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