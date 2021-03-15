Ünye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Burunucu Mahallesi'nde, Sefa Azaklı (31) yönetimindeki motosiklet, önünde seyir halindeki Necati Kuyumcu'nun kullandığı 06 FYP 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk