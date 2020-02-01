Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
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Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

01.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:59
Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

'nun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 'nin sahil kesiminde Ali Kansu Şen'in kullandığı 52 AAK 449 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun alt bölümündeki alana devrildi.

Sürücü Şen olay yerinde, araçtakilerden yaralanan Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
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