Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Haber

Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:16
Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

'nun ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Vahit Eşgünoğlu (59) yönetimindeki 52 LH 313 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Sencar (43) yönetimdeki 'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler