Ünye'de örtü yangınları
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Ünye'de örtü yangınları

05.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:54
Ünye'de örtü yangınları

Ünye ilçesinde 4 farklı mahallede ormanlık arazide çıkan örtü yangınlarına müdahale ediliyor.

Ünye ilçesinde 4 farklı mahallede ormanlık arazide çıkan örtü yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hızarbaşıgünlük, Aydıntepe, Tekkiraz ve Çınarcık mahallelerinde ormanlık alanlarda örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bahçe temizliği sırasında çıktığı tahmin edilen yangınlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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