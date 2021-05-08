Son dakika! Ordu'da örtü yangını
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Son dakika! Ordu'da örtü yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Ünye'nin Ağıdere Mahallesi kırsalında saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ünye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Ünye İlçe Jandarma ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını
Son dakika! Ordu'da örtü yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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