Ünye'de mahalle muhtarlarına anaç fidan dağıtıldı

Ünye ilçesinde "Geleceğe Bir Fındık Projesi" kapsamında 85 mahalle muhtarına anaç fidan dağıtıldı.

Ünye ilçesinde "Geleceğe Bir Fındık Projesi" kapsamında 85 mahalle muhtarına anaç fidan dağıtıldı.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ile Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan arasında proje çerçevesinde protokol imzalandı.

Sarıkahraman, oda binasındaki programda yaptığı konuşmada, fındıkta verim, kalite ve geleceğe taşıma çalışmaları doğrultusunda AR-GE Ofisi tarafından yürütülen projede ikinci adıma geçtiklerini söyledi.

Protokol kapsamında ilçedeki 85 mahalle muhtarına tek dal cinsi fidan dağıtımını yaptıklarını aktaran Sarıkahraman, "Birinci adımda yetiştirdiğimiz ham tek dal Türk fındığı fidanlarımızı ilçemizin bütün mahallelerinde tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere ikinci adım çalışmamızı başlattık. Bu amaçla muhtarlar derneğimizle protokol yaptık ve ilçemizin 85 mahallesinin muhtarına yetiştirdiğimiz anaç fidanlardan 5'er adet olmak üzere dağıtmaya başladık." dedi.

Dağıtılan fidanlardan yeni elde edilecek fidanların üreticiler tarafından bahçelere dikileceğini belirten Sarıkahraman, şunları kaydetti:

"Dağıtılan bu fındık fidelerini mahalle muhtarları ve o yöredeki ziraat odası delegeleri köylerin cami, okul gibi ortak kullanım alanlarına dikecekler. Bu fidanlar üreticinin ortak malı. Buralarda yetişen fidelerden elde edilecek yeni fidanlar ise üreticiler tarafından alınarak, bahçelerde dikilmeye ve çoğaltılmaya başlanacak. Bu fidanlar bahçelerdeki fındık cinslerinden biriyle aşılanacak böylelikle tek dal yerli Türk cinsi fındığı elde edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk