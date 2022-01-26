Ünye'de kısırlaştırma merkezi kuruldu

ÜNYE, ORDU (AA) - Ünye ilçesinde sokak hayvanlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve daha sağlıklı koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla kısırlaştırma merkezi kuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in himayelerinde bir süre önce yapılan toplantıda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde kısırlaştırma ünitelerinin kurulması kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesinin, HAYTAP ve Cheetos iş birliğiyle ilk olarak mevcutta bulunan Ünye Geçici Transfer İstasyonunda sokak hayvanları için kısırlaştırma merkezi oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, sokak hayvanlarının refah seviyesi yüksek ve daha sağlıklı ortamlarda yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Okutucu, Ünye Geçici Transfer İstasyonu olarak nitelendirilen yapıda söz konusu iş birliğiyle kısırlaştırma üniteleri için yapılan çalışmalar neticesinde hibenin taraflarına gönderildiğini kaydederek, "Bizler de burada gönüllü dostlarımız ile bu alanda kısırlaştırma merkezi kurarak faaliyete aldık. 5199 sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Yasasına göre kısırlaştır, aşıla, küpele ve yaşat sloganıyla birlikte sahadaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.