Ünye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
15.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:46
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Ateş yönetimindeki 52 ABA 801 plakalı kamyonet, Akkuş Niksar Caddesi üzerinde tali yola dönmek isterken karşı yönden gelen Engin Kocakoç idaresindeki 19 KH 944 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki Mediha Efiloğlu, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA