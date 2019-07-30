Ünye'de kadınlar lokalinde yaz dönemi yoğunluğu

Ünye Belediyesi Kadınlar Lokalinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklar, aileleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Lokalde düzenlenen etkinliklerden dolayı Başkan Tavlı'ya teşekkür eden aileler, faaliyetlerin devam etmesi dileğinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tavlı, imkanlar ölçüsünde her türlü kültürel ve sportif etkinliklerin lokal bünyesinde devam edeceğini ifade etti.

Ünye'ye ve Ünyelilere hizmet için yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Tavlı, "Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yaptığımız etkinliklerle, kadınlar lokalinde yaz dönemi faaliyetlerimiz dolu dolu geçiyor. Lokalimizde müftülüğümüzle işbirliği yaparak çocuklarımıza yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri düzenledik. Okuma köşesi oluşturarak çocuklarımızın kitap okumalarına olanak sağladık. Diğer zamanlarda plates ve aerobik gibi hanım kardeşlerimize yönelik sportif etkinliklerimiz oluyor. Lokalimizde ilmihal ve Arapça dersleriyle birlikte zaman zaman psikolog hizmeti verilmekte. Talepler doğrultusunda yine çeşitli etkinlikler düzenleyebiliriz. Her şey Ünye için. Ünyeli kadınlarımızın istekleri doğrultusunda, imkanlar ölçüsünde, farklı etkinliklerle kadınlar lokalimizde aktivitelerimiz devam edecek" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA