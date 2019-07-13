Ünye'de iş yeri yangını

Ünye'de iş yeri yangını

Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ünye'de iş yeri yangını

Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Cemal Kelleci'ye ait iki katlı oto yıkama servisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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