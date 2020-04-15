Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Ünye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ünye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Gölevi Mahallesi Uzumkum mevkinde Samsun'dan Ünye istikametine seyir halinde olan Atilla Efe yönetiminde ki 55 KG 151 plakalı otomobil Yaşar Çoktan yönetimindeki 55 EF 211 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Atilla Efe yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Efe, ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA