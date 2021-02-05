Ünye'de iki katlı ahşap ev yandı
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Ünye'de iki katlı ahşap ev yandı

05.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:34
Ünye'de iki katlı ahşap ev yandı

Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi Körfez mevkisinde Aslan Varilci'ye ait evde yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

İki katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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