Ünye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı Ünye Ticaret Borsası, tarafından Ramazan ayı öncesi 100 bin lira değerinde bin 100 adet yardım paketi hazırlayarak dağıtıma başladığı bildirildi.

Ünye Ticaret Borsası, tarafından Ramazan ayı öncesi 100 bin lira değerinde bin 100 adet yardım paketi hazırlayarak dağıtıma başladığı bildirildi.

Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, yazılı açıklamasında koranavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler geçirdiklerini, bir çok insanın iş yerini kapatmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Kapanan iş yerleri nedeniyle bir çok çalışanın çalışamaz hale geldiğini ifade eden Uslu, "İnsanlarımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa merhem olmak amacı ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kuru gıda temini kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Uslu, TOBB tarafından Ünye'ye 60 bin lira ödenek gönderildiğini, bu ödeneğe Ünye Ticaret Borsası olarak 40 bin lira daha ilave ettiklerini belirterek, "Ünye'mizde daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak amacıyla borsamız imkanlarından katkıda bulunarak bin 1000 adet yardım kolisi hazırladık." açıklamasında bulundu.

Borsa olarak bu süreçte gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız bin 100 yardım kolisinden 300 adeti Kaymakamlığımızın bünyesinde faaliyet gösteren, Borsamızın da proje ortağı olarak katkı verdiği VEFA gurubuna teslim edilirken, geri kalan 800 adet gıda kolisi ise bu haftadan itibaren üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletilecektir."

Kaynak: AA