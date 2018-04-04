Ünye'de "Genç Çiftçi Projesi" Anlatıldı

Genç Çiftçi Projesi kapsamında Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üreticilere seminer verildi.

Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferda Yıldırım, Genç Çiftçi Projesi'ne başvuruların 2 Nisan tarihi itibari ile başladığını hatırlatarak, üreticileri bilgilendirmek ve ilçenin projeden faydalanmasını sağlamak için seminer düzenlediklerini söyledi.

Üreticilere projeden yararlanmaları çağrısı yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"Genç Çiftçi Projeleri 2018 müracaatları 2 Nisan itibariyle başladı, 30 Nisan'da sona erecek. İlçemizin projeden fazlaca faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Konuyla ilgili ziraat mühendislerimiz Bekir Korkut Şahin ve Suat Güde ön başvuruları alıyor. Projeyle gençleri köye çekmek, tarımsal üretime katkı sağlamak amaçlanıyor. Köylerimizde yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Bakanlığımızın hedeflerinden biri genç çiftçileri üretimde daha dinamik olarak değerlendirmek."

Seminer, Ziraat Mühendisleri Suat Güde ve Bekir Korkut Şahin'in projenin amaçlarına ve hedeflerine yönelik bilgilendirmesiyle sona erdi.