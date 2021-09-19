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Ünye'de gaziler onuruna program

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ünye'de gaziler onuruna program

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziler Günü dolayısı düzenlenen program kapsamında Ünye Meydanı'nda çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programlar kapsamında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde şehit aileleri ile gaziler ile aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Yemek programında konuşan Başkan Tavlı, "Bu topraklar aziz şehitlerimizin ve şehit olmayı göze alarak gazi olan siz değerli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bizlere ve gelecek nesillere mirasıdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Türk tarihinin kahramanlık mücadeleleri ile dolu olduğunu belirten Ünye Kaymakam Ayhan Işık ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği 19 Eylül günü, 'Gaziler Günü' olarak kabul ve ilan edilmiş olup, bu müstesna günün 100'ncü yıl dönümünü şükran, minnet ve saygı ile idrak ediyoruz. Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur" ifadelerine yer verdi.

Program daha sonra şehit yakınları ve gazilerimiz ile hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ORDU

Ünye'de gaziler onuruna program

Ünye'de gaziler onuruna program

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