Ünye'de fındık yetiştiriciliği kursu başvuruları başladı
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Ünye'de fındık yetiştiriciliği kursu başvuruları başladı

26.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:48
Ünye'de fındık yetiştiriciliği kursu başvuruları başladı

Ünye ilçesinde düzenlenecek olan fındık yetiştiriciliği kursuna başvurular başladı.

Ünye ilçesinde düzenlenecek olan fındık yetiştiriciliği kursuna başvurular başladı.

Ünye Ziraat Odası ve Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, fındıkta birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün almak amacıyla yapılan kursun 6'ncısı gerçekleştirilecek.

Oda başkanı Osman Sarıkahraman, AA muhabirine, fındığın bölge, ülke ve dünya açısından önemli bir ürün olduğunu ve kaliteli üretim için eğitim gerektiğini söyledi.

Kurs başvurularının Ünye Ziraat Odası'na yapıldığını belirten Sarıkahraman, "Kursa başvuru yapmak isteyenler Ziraat Odamıza gelerek TC numaraları ile birlikte isimlerini yazdıracaklar. Kurslarımızın belirli bir saat dilimi var. Akşamları teorik, gündüzleri ise sahada pratik eğitim verilecek. Eğitim sonunda da kursiyerlerimize kurs bitirme belgesi vereceğiz. Kursiyerlerimizin bu kursa katılmak için hiçbir masrafı olmayacak." dedi.

Sarıkahraman, söz konusu kursu yılda birkaç kez açmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fındık ürünümüz çok kıymetli. Ülkemize çok fazla döviz kazandıran ve dünyada karşılığı olan bir ürün. Fındık, Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmezi. Fındık bizim her şeyimiz, geçim kaynağımız. Fındık aynı zamanda da ülkemizin bütün tarım alanlarından elde ettiği gelirlerin en fazlasını ülkemize döviz olarak getiren bir ürün. Bu ürün doğu Karadeniz Bölgesi'nde de en iyi yetişen ürün olduğu için, biz burada dönüm bazında kilogramı artırmak adına fındığın dikiminden hasadına A'dan Z'ye üreticilere bilgi vermek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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