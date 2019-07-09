Ünye'de eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Ordu'nun Ünye ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Güzelkale Mahallesi'nde, Murat Pehlivan, evine giren yılanı fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yanlarında getirdikleri yılan yakalama aparatıyla canlı olarak yakaladıkları yılanı doğaya bırakmak üzere götürüldü.

Kaynak: AA