Ünye'de ev yangını hasara yol açtı
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Ünye'de ev yangını hasara yol açtı

Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

08.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:30
Ünye'de ev yangını hasara yol açtı

ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Hacı Emin Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında, 'e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Gökhan Demir ile eşi ve iki çocuğunun yangın sırasında evde olduğu, çocukların balkondan ekiplerce merdivenle kurtarıldığı belirtildi.

Yangının nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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