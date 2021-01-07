Ünye'de ev yangını
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Ünye'de ev yangını

07.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:14
Ünye'de ev yangını

Ünye'de üç katlı evin en üst katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ünye'de üç katlı evin en üst katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çamurlu Mahallesi Su Deposu Sokak'ta Adem Coşkun'a ait 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine evde kalan 2'si çocuk 7 kişi dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının çıktığı kat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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