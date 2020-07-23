Ünye'de ev yangını
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
23.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:48
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Akkuş Niksar 18. Sokak'taki 3 katlı apartmanda, Fehmi Can'a ait evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA