Ünye'de ev yangını
Ünye ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Ünye ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Pelitliyatak Mahallesi'nde, Erdoğan Dağdelen'e ait tek katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.