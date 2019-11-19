Ünye'de ev yangını
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Ünye'de ev yangını

Ünye ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

19.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:50
Ünye'de ev yangını

ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Mahallesi'nde, Erdoğan Dağdelen'e ait tek katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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