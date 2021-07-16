Ünye'de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünye'de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak

Ünye'de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Ünye Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için başlattığı proje kapsamında, kentin 50 noktasına yerleştirdiği 'Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm' konteynerleri ile kullanılmayan atıklar toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için başlattığı proje kapsamında, kentin 50 noktasına yerleştirdiği 'Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm' konteynerleri ile kullanılmayan atıklar toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Ünye Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, kentin birçok noktasına 'Evsel Tekstil Atık Geri Dönüşüm' konteynerleri yerleştirdi. Bu sayede kullanılmayan ev tekstil ürünleri çöpe atılmak yerine bu konteynerlerine atılacak, buradan da geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırılacak.

Ünye'de Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları anlamında çok sayıda projenin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, evsel plastik, kağıt ve benzeri geri dönüşümler anlamında kentin birçok noktasında siteler ve kurumlar dahil toplama noktalarının aktif olarak faaliyette olduğunu belirtti. Başkan Tavlı, tüm bunların yanında elektronik atıklar ve pil gibi çevreye zararlı atıkların da aynı şekilde düzenli olarak toplandığını kaydetti. Tüm bu çalışmalara ek olarak evsel tekstil atıklarının da geri dönüşüme kazandırılması için örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Tavlı, bu kapsamda Ünye'nin 50 noktasında hizmet verecek olan 'Evsel Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm' noktalarının oluşturulduğunu ve buralardan periyodik olarak toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi. Başkan Tavlı ayrıca, talebin artması durumunda dönüşüm toplama alanlarının sayısını arttırılacağını da sözlerine ekledi. - ORDU

Ünye'de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Aslıhan Karalar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünye'de ev tekstil atıkları ekonomiye kazandırılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:54:21. #1.14#

title