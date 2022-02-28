Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle başlayan, ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunmasını amaçlayan "Yöresel Ürünlerin Hanımeli ile Ekonomiye Kazandırılması" projesi kapsamında Ünyeli kadınlar kooperatif kurdu.

Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve yürütülen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi'nin paydaşı olduğu "Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor" projesi kapsamında 50'ye yakın ev hanımının teorik ve uygulamalı eğitimler sürerken, girişimci kadınlar kooperatifleşme konusunda önemli bir adım daha atarak kooperatif kurdu. Ev hanımları ürettikleri ürünlerin satışını Atatürk Parkı'nda bulunan Taka Restoran'ın alt katında yapacak. Fahriye Aydın Başkanlığında, 10 kurucu kadın üye tarafından kurulan ÜNKA (S.S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) faaliyetlerine ziyaretlerle başladı.

ÜNKA Başkanı Fahriye Aydın kooperatifin kurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "ÜNKA Kadın Kooperatifi'ni kurmak biz Ünyeli kadınlar için bir hayaldi. Bu kooperatifimizin amacı Ünyeli kadınlara yeni bir kazanç sağlamaktır. Aynı zamanda evlerinde kapalı alanlardan alarak yeni bir üretken yapıya ulaştırmaktır. Bugün bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz ve gururunu yaşıyoruz. ÜNKA Kadın Kooperatifinin kurulması ile ilgili talebi 14 Şubat 2022 tarihinde resmi olarak gerçekleştirdik ve 22 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak kuruluşumuz gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde Taka Balık Restoran'ın alt kısmı Ünye Belediyesi tarafından bize tahsis edilecek ve biz de ürün satışlarımıza başlayacağız. Hanımlarımızın yapmış olduğu lezzetlerle yöresel ürünleri halkımızla buluşturacağız" dedi.

Ünyeli kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla hazırlanan projede Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın sürekli olarak destek ve çabasının olduğunu belirten Aydın, girişimci olmak isteyen tüm kadınları beklediklerini de sözlerine ekledi. - ORDU