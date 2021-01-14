Ünye'de CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Ünye ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık personeli için kente getirilen aşı, sabah saatlerinde Ünye Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 15 aşı odasında hekim gözetiminde sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Ünye Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Tamer Kutlu, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk aşılama işleminin sağlık çalışanlarına yapıldığını söyledi.

Birkaç gün içerisinde sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun gruplar halinde halka da aşılama yapmaya başlayacaklarını belirten Kutlu, "Sağlık Bakanlığımızın bildirisinin ardından hastanemizde 15 aşı odası oluşturduk. Çalışanlarımızdan doktor, sağlık personeli, sekreter ayrı gruplar halinde seçildi ve eğitim verildi. 15 oda ile aşı hizmetine başlıyoruz." dedi.

Kutlu, aşı olacak kişilerin hastanelere gelmeden önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) mutlaka randevu alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aşı yaptıran hemşire Emine Ay ise "Diğer aşılar gibi farklı bir etkisi olmadı. Salgından kurtulmak için herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk