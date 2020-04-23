Ünye'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
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Ünye'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarına gelemeyen öğrencilerin evlerine giderek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:56
Ünye'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarına gelemeyen öğrencilerin evlerine giderek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ünye Cumhuriyet Meydanında kısıtlı katılımla yapılan törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, beraberinde okul müdürleri, idarecilerle çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ünye Öğretmenevi'nde kalan sağlık çalışanlarının çocuklarını, şehit ve gazi çocuklarını, ÖNEM projesi kapsamındaki öğrencileri evlerinde ziyaret ederek bayramını kutlayıp hediye verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gelemeyen öğrencilerin bu özel günlerinde yanlarında olmak istediklerini ifade eden Tokgöz, şunları söyledi:

"TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu süreçte okullarımız öğrencilerimizden uzak durumda. Dolayısıyla öğrencilerimiz okullarına gelemeyince biz öğrencilerimize gidelim, dedik. Bu manada bugün ilçemizde belirlenen öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz."

Tokgöz ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri evlerde çocukların bayramını kutladı, hediyeler verdi.

Ziyaretlerde, ayrıca doğum günü 23 Nisan olan çocuklara doğum günü pastası da götürüldü.

Kaynak: AA

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