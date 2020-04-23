Ünye'de çıkan yangında yaşlı çift ölümden döndü Ordu'nun Ünye ilçesinde sobadan çıktığı belirlenen yangında yaşlı çift ölümden döndü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sobadan çıktığı belirlenen yangında yaşlı çift ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Çoldur Sokak'ta bulunan Hasan Varilci'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan sıçrayan ateş sonucu mutfak bölümü alevler içerisinde kaldı. Diğer odada oturan Hasan Varilci ve eşi yangını görür görmez komşularının yardımıyla evlerinden çıkarıldı. Olay, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verilmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası olayın şokunu atlatamayan 75 yaşındaki Hasan Varilci, "Ben ikindi namazını kıldım. Üşüdüğüm için sobayı ateşledim. İçine kabuk koydum. Dışarıya odama Kur'an okumaya çıktım. Ben Kur'an okurken hanımım 'içeride ses var' dedi. Ben de bakınca yatağımın tutuştuğunu gördüm. İçeride telefonlarım vardı. Hepsi de yandı" dedi.

"Sokağa çıkma yasağını deldiler, film seyreder gibi yangını seyrettiler"

Yangın sırasında mahallede bulunan çoğu vatandaş film seyreder gibi yangını seyrederken, sokağa çıkma yasağının ise ihlal edildiği görüldü. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar ise yangın sönmesinin ardından evlerine dağıldı. Çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA