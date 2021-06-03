Ünye'de ceza infaz kurumu kütüphanesi için kitap bağış kampanyası
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Ünye'de ceza infaz kurumu kütüphanesi için kitap bağış kampanyası

Ünye'de ceza infaz kurumu kütüphanesi için kitap bağış kampanyası
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ünye ilçesinde bulunan ceza infaz kurumundaki kütüphane için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Ünye ilçesinde bulunan ceza infaz kurumundaki kütüphane için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Ünye Ceza İnfaz Koruma Müdürü Osman Demirel, adliye sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde ülke çapında ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların hizmetine sunulmak üzere kitap bağış kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Demirel, Ünyelileri kampanyaya desteğe davet ederek, "Bugün Ünye Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulları heyetimiz tarafından kitap bağışında bulunduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan çeşitli destekler aldık. 100 civarı kitap bağışı oldu." dedi.

Ünye Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu ise kitabın insan hayatındaki yerinin önemli olduğunu, anlamlı kampanyaya destek için Ünyelileri desteğe davet ettiklerini kaydetti.

Ünye Adliye Sarayı önünde başlatılan kitap bağış kampanyasının, 16 Haziran'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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