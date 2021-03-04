Ünye'de çatı ve ev yangını
04.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:46
Ünye ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Ünye ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüceler Mahallesi'nde, Osman ve Süleyman Yekli kardeşlere ait 2 katlı betonarme binanın çatı katında yangın çıktı.
Binanın 2. katında yalnız yaşayan Mustafa Bakırcı, yangını fark edince kendi imkanıyla evden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, evin çatı ve üst katında hasar meydana geldi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk