Ünye'de Cami Yangını
Ünye'de meydana gelen yangında cami girişi kullanılamaz hale geldi.
Ünye'de meydana gelen yangında cami girişi kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Saraçlı Mahallesi'nde hizmet veren Fehmi Cerrahoğlu Cami'ne ezan okumak için gelen cami imamı Cemal Başaran, cami girişindeki yangını fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği yangına müdahale etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Arızaya YEDAŞ ekipleri müdahale etti.
Yangın sonrası cami girişi kullanılamaz hale geldi.