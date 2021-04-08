Ünye'de "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek çağrısı
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Ünye'de "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek çağrısı

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ünye'de 'Bir alışverişle çok şey fark eder' kampanyasına destek çağrısı

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ile Ünye Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ile Ünye Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa'nın, küçük işletmeleri desteklemek üzere başlattığı "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, oda binasında düzenlenen basın toplantısında, vatandaşlardan alışverişlerini yerel işletmelerden yapmalarını ve bu sayede salgın döneminde küçük esnafa sahip çıkılmasını istedi.

Salgından en çok küçük işletmelerin etkilendiğini dile getiren Akar, kampanyadaki amacın, ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesin ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek olduğunu anlattı.

Akar, küçük işletmelere tüketicinin vereceği desteğin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Küçük işletmeler pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Şimdi kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Küçük işletmelerin, KOBİ'lerin, ülke ekonomisinin bel kemiği, istihdamın can damarları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak. Bu kapsamda 'Bir alışverişle çok şey fark eder' kampanyasına başlıyoruz. Bu kampanya ile tüketicilerin yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir alışverişin küçük işletmeler nezdinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz."

Toplantıya, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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