Ünye'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ünye ilçesinde bir işletmede çıkan tartışmada iş yeri sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Ünye ilçesinde bir işletmede çıkan tartışmada iş yeri sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi'nde halı yıkama işletmeciliği yapan Murat Türk (49) ile işletmeye gelen H.O. (51) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.O, üzerindeki bıçakla Murat Türk'ü yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Türk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun kritik olduğu belirtilen Türk, daha sonra Ordu Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, olay yerinden kaçan H.O. ise ilçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Ünye Adliyesine sevk edildi.