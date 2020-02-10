Ünye'de belediye tesisinde yangın
Ünye ilçesinde belediye tarafından işletilen Asarkaya Tesislerinde yangın çıktı.
Ünye ilçesinde belediye tarafından işletilen Asarkaya Tesislerinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi'nde bulunan Asarkaya Kent Ormanları'nda, Ünye Belediyesince işletilen tesislerin kasap bölümünde yangın çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç, ihbar üzerine olay yerine gitti.
Kısa sürede söndürülen yangında, tesisin kasap bölümü zarar gördü.