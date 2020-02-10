Ünye'de belediye tesisinde yangın
Haberler » Güncel » Ünye'de belediye tesisinde yangın - Haber

Ünye'de belediye tesisinde yangın

Ünye ilçesinde belediye tarafından işletilen Asarkaya Tesislerinde yangın çıktı.

10.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:06
Ünye'de belediye tesisinde yangın

ilçesinde belediye tarafından işletilen Asarkaya Tesislerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi'nde bulunan Asarkaya Kent Ormanları'nda, Ünye Belediyesince işletilen tesislerin kasap bölümünde yangın çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç, ihbar üzerine olay yerine gitti.

Kısa sürede söndürülen yangında, tesisin kasap bölümü zarar gördü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler