Ünye'de bavul paniği
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Ünye'de bavul paniği

Ünye'de bavul paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından polise gelen boş bavul ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından polise gelen boş bavul ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen ve başka bir vatandaş tarafından polise ihbar edilen bavul, ekipleri harekete geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucunda bavulun çöpe atılmak üzere kaldırıma bırakıldığı ve çevredekiler tarafından durumun polise bildirildiği öğrenildi. - ORDU

Ünye'de bavul paniği
Ünye'de bavul paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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